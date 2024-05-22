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Востоковед: Китай больше не хочет быть "мастерской". Следует ждать новых санкций

Востоковед: Китай больше не хочет быть "мастерской". Следует ждать новых санкций

Китай ввёл ответные санкции против США. Всё потому, что КНР более не хочет быть "мастерской" для Запада, уверен востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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