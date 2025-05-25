Капитуляция — вопрос времени. Наступление России вгоняет ВСУ в ужас

Ваша Светлость

Хахлы, не дайте Зелепузику сбежать! В цепи его, а виселицу ему приготовят по всем правилам. За это кое-кому из вас скостят срок, а сидеть придётся очень многим. И сдавайтесь, ублюдки, сдавайтесь!