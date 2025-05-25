Украинские войска истощены, но обещают сражаться до тех пор, пока не “мы не сломим веру русских в то, что нас можно победить”.
Капитуляция — вопрос времени. Наступление России вгоняет ВСУ в ужас
Комментарии
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Ваша Светлость
Хахлы, не дайте Зелепузику сбежать! В цепи его, а виселицу ему приготовят по всем правилам. За это кое-кому из вас скостят срок, а сидеть придётся очень многим. И сдавайтесь, ублюдки, сдавайтесь!
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14 час.
Юрий Золотарев
Бандеровщина должна быть уничтожена под корень!! И любой НОРМАЛЬНЫЙ украинец должен помогать РФ уничтожать эту гадину!!
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11 час.
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