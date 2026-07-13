Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году / © Visual Capitalist При составлении рейтинга учитывалось восприятие таких факторов, как безопасность, уровень здравоохранения и образования, экономические возможности, качество государственных услуг и социальной инфраструктуры.
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