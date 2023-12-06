Киевский режим в ходе летней наступательной операции ВСУ отправлял военнослужащих на верную гибель. С таким заявлением выступил польский генерал Леон Коморницкий.
Генерал Коморницкий назвал контрнаступление ВСУ военным преступлением
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Посылать солдата на смерть — это военное преступление. Поляк что то сморозил, а зачем? Взять укрепление противника это послать за огурцами? А вот бессмысленные действия, проведшие к гибели солдат, это другое. Однако на войне сложно это разграничить, кроме таких как защита Бахмута, но здесь вина Зеленского.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии