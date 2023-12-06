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Генерал Коморницкий назвал контрнаступление ВСУ военным преступлением

Генерал Коморницкий назвал контрнаступление ВСУ военным преступлением

Киевский режим в ходе летней наступательной операции ВСУ отправлял военнослужащих на верную гибель. С таким заявлением выступил польский генерал Леон Коморницкий.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Посылать солдата на смерть — это военное преступление. Поляк что то сморозил, а зачем? Взять укрепление противника это послать за огурцами? А вот бессмысленные действия, проведшие к гибели солдат, это другое. Однако на войне сложно это разграничить, кроме таких как защита Бахмута, но здесь вина Зеленского.
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