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В рамках ОПМ «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области посетили детский сад

В рамках ОПМ «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области посетили детский сад

Правила дорожного движения нужно изучать с раннего детства, ведь ребенок, который впервые выходит из дома за руку с родителями, уже становится участником дорожного движения.

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