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В состав Каспийской флотилии принят новейший гидрографический катер проекта 23040Г «Николай Ивашенцов»

В состав Каспийской флотилии принят новейший гидрографический катер проекта 23040Г «Николай Ивашенцов»

Основным предназначением судна является выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования.

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