Слойки с малиной и кардамоном, шашлык из рыбы, долма и эклеры с кремом из кураги: ужин для делегации из Ставрополья обошелся омскому агентству развития и инвестиций в 450 тыс.
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Слойки с малиной и кардамоном, шашлык из рыбы, долма и эклеры с кремом из кураги: ужин для делегации из Ставрополья обошелся омскому агентству развития и инвестиций в 450 тыс.