VMware обвинила Siemens в использовании нелицензионного ПО Компания VMware, по сообще...

VMware обвинила Siemens в использовании нелицензионного ПОКомпания VMware, по сообщению The Register, подала в суд на американское подразделение немецкого конгломерата Siemens AG за предполагаемое использование нелицензионного ПО.
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