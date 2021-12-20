Надо ли смотреть художественные фильмы о Великой Отечественной войне?

Кадр из фильма "Брестская крепость", 2016 г. Пост подписчика канала Хакнем Отношения для рубрики #это_нужно_живым Почему я не могу смотреть фильмы о Великой Отечественной войне? Почему у меня болит сердце, взрывается мозг и сдают нервы? А, кроме того, включается воображение.
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