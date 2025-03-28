Россияне назвали ключевые факторы при выборе курортных апартаментов

Больше половины россиян назвали красивый вид из окон самой главной характеристикой при выборе курортных апартаментов, следует из исследования Mantera Residence, с которым ознакомились «Известия» 28 марта.
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