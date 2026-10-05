В деревне Горки-Дубраве Киреевского района обустроили новый колодец

Новый колодец в деревне Горки-Дубрава состоит из 18 колец, 4 из которых заполнены водой.В деревне Горки-Дубрава Киреевского района пробурили и обустроили новый колодец, сообщает глава администрации муниципального образования Киреевский район Владислав Галкин.
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