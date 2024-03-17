Стоимость самого дешевого Solaris HS (Hyundai Solaris) — 1,63 млн рублей. Но это цена для дилера

Сергей Цыганов, автоэксперт и ведущий Telegram-канала «Русский автомобиль», раскрыл подробности о стоимости Solaris HS — это Hyundai Solaris, производство которого возобновили на бывшем российском заводе Hyundai.
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