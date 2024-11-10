Лидер оппозиции ФРГ Мерц назвал Шольца «хромой уткой» на мировой арене

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что правительство Германии совершило ошибку в ситуации вокруг выборов президента США, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
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