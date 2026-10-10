Взял два микрокредита — третий под вопросом: новые правила для заемщиков

С 1 октября 2026 года в России действуют новые ограничения на выдачу дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации (МФО) не могут выдать человеку заем с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных кредита или займа с такой же стоимостью.