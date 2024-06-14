В Свердловской области в результате пожара погибли двое детей и один взрослый

Трое жителей Свердловской области погибли в результате возгорания в частном доме. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба областного управления Следственного комитета в Телеграм-канале ведомства.
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