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В Свердловской области в результате пожара погибли двое детей и один взрослый

В Свердловской области в результате пожара погибли двое детей и один взрослый

Трое жителей Свердловской области погибли в результате возгорания в частном доме. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба областного управления Следственного комитета в Телеграм-канале ведомства.

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