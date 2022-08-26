Денис Паслер провел совещание по жалобам жителей Оренбурга на состояние воздуха

Вчера, 25 августа, Денис Паслер организовал рабочее совещание. Участие в нем приняли также представители регионального минприроды, Южно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора, городской администрации и компании «Уральский бройлер».
Вчера, 25 августа, Денис Паслер организовал рабочее совещание. Участие в нем приняли также представители регионального минприроды, Южно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора, городской администрации и компании «Уральский бройлер».
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