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Денис Паслер провел совещание по жалобам жителей Оренбурга на состояние воздуха

Денис Паслер провел совещание по жалобам жителей Оренбурга на состояние воздуха

Вчера, 25 августа, Денис Паслер организовал рабочее совещание. Участие в нем приняли также представители регионального минприроды, Южно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора, городской администрации и компании «Уральский бройлер».

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