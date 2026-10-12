Пехоты на фронте не хватает? Вместо мобилизации встал вопрос важнее По России разлетелась очередная волна слухов о мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВТ Смерть «из ниотку...
- 1375. Каталонский...
- ВС «Армата» напугала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым