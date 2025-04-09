В России женщин с детьми могут освободить от НДФЛ

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков вносят в парламент законопроект, который предлагает освободить женщин с детьми от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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