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Поставки китайской электроники в Россию застопорились

Поставки китайской электроники в Россию застопорились

Сроки доставки электроники из Китая в Россию в последнее время выросли в два раза. В европейскую часть страны автотранспорт может идти уже не одну неделю, как в первом полугодии, а около двух, причем цены на транспортировку поднялись в среднем на десять процентов.

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