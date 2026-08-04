Поставки китайской электроники в Россию застопорились

Сроки доставки электроники из Китая в Россию в последнее время выросли в два раза. В европейскую часть страны автотранспорт может идти уже не одну неделю, как в первом полугодии, а около двух, причем цены на транспортировку поднялись в среднем на десять процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии