Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В центре Макеевки что-то сильно взорвалась 12:35 - Макеевка, ЦГР - уточняется, что случай бытовой.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В центре Макеевки что-то сильно взорвалась 12:35 - Макеевка, ЦГР - уточняется, что случай бытовой.
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