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Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине

Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине

Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине AlexCoderГаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине AlexCoder Француз занял воинственную позицию Череду скандальных заявлений французского лидера Эммануэля Макрона продолжают активно обсуждать.

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