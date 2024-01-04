В некоторых многоэтажках Москвы несколько часов отсутствуют свет и тепло

В ряде многоэтажных домов Москвы до сих пор не подключили свет и электричество после пожара. Как сообщает Telegram-канал Baza, местным жителям приходится готовить на газовых горелках, а в их квартирах начал появляться иней.
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