5 знаков зодиака, за которыми удача будет ходить по пятам на этой неделе

Влияние планет на этой неделе принесет удачу и новые возможности для некоторых знаков зодиака. Для пятерых из них грядущие дни станут временем успехов и счастливых совпадений, которые помогут в личной и профессиональной сферах.
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