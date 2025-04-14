«Так вам и надо, предатели!» Беглых российских «звезд» кошмарят в США — Трамп может выгнать их совсем скоро Сбежавший из России музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в своем блоге видео митинга против президента США Дональда Трампа.
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