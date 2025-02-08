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Владимирские новости

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Владимирские студенты показали научные инновации и проекты

Владимирские студенты показали научные инновации и проекты

Ко Дню науки «Владимирские новости» подготовили подборку научных достижений региона. Студенты и преподаватели высших школ активно занимаются инновациями и научными проектами, которые важны не только для Владимирской области, но и для всей страны.

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