Владимирские студенты показали научные инновации и проекты

Ко Дню науки «Владимирские новости» подготовили подборку научных достижений региона. Студенты и преподаватели высших школ активно занимаются инновациями и научными проектами, которые важны не только для Владимирской области, но и для всей страны.
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