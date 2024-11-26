«Известия»: в РФ усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

В РФ намерены ужесточить контроль за реализацией товаров на маркетплейсах. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на ответ Министерства промышленности и торговли главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову.
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