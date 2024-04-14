Известный инсайдер подтвердил, что Янсен — главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Слухи о возможном назначении в «Спартак» Паскаля Янсена находят свои подтверждения. Известный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо заявил, что главным кандидатом на пост наставника «Спартака» является нидерландский специалист Паскаль Янсен.
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