Известный инсайдер подтвердил, что Янсен — главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Слухи о возможном назначении в «Спартак» Паскаля Янсена находят свои подтверждения. Известный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо заявил, что главным кандидатом на пост наставника «Спартака» является нидерландский специалист Паскаль Янсен.