Киев пообещал действовать «по полной программе» при признании Крыма в Минске

Киев будет оценивать действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если он действительно признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Киев будет оценивать действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если он действительно признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Свежие комментарии