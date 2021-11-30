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Киев пообещал действовать «по полной программе» при признании Крыма в Минске

Киев будет оценивать действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если он действительно признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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