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Курские новости

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123 дрона сбито за сутки в Курской области, повреждения в четырёх районах

В Курской области за сутки уничтожены 123 беспилотника, повреждено зернохранилище, автомобили, крыша медпункта и вышки сотовой связи.

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