Юрист Хаминский: Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП

Накануне певец на своей иномарке сбил пенсионерку в подмосковной деревне Апрелевка.Артисту Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие в Московской области, если травмы пострадавшей женщины будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
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