Юрист Хаминский: Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП

Накануне певец на своей иномарке сбил пенсионерку в подмосковной деревне Апрелевка.Артисту Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие в Московской области, если травмы пострадавшей женщины будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью.