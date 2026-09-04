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Вкусный сюрприз для близких: преимущества ягод в шоколаде

Вкусный сюрприз для близких: преимущества ягод в шоколаде

В мире подарков и знаков внимания есть нечто особенное, что способно превратить обычный день в маленький праздник, и ягоды в шоколаде по праву занимают в этой категории одно из самых почётных мест.

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