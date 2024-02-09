"Мега-хайпово". Как наблюдатели со всего мира оценили интервью Путина Такеру Карлсону

Байден попытался нивелировать информационный эффект своим обращением, но снова оплошал Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано на официальном сайте репортера в ночь на 9 февраля по московскому времени и продолжалось даже немного больше обещанного - два часа семь минут и 18 секунд.