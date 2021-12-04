ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на четвёртое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 991 =Верить - это значит идти навстречу тьме быстрым шагом, с высоко поднятой головой =Выстраивая определённым потоком свои мысли, мы создаём коллективное сознание страны = Главное - понять необходимость Возрождения точно так же, как и необходимость рождения = Думать, будто вы знаете, что лучше для другого человека, означает заниматься не своим делом =Женщин уста - для нежности; юных дев уста - для хитрости; уста мужчин - для мудрости!= И когда человеку открывается Знание, он становится спокойным, ибо Мудрость оживает в нём = Личное пробуждение возможно через духовное преодоление ограничивающих Сознание Программ =Людей, покидающих Отечество для чужих краёв, на чужбине не уважают, а на Родине чуждаются =Люди, как музыкальные инструменты: их звучание зависит от того, кто к ним прикасается= Мудрость: чтоб знать свой Путь - идти его без страха и легко, имея всё, что нужно для дороги = Настрой своё сознание на положительную волну и ничего плохого с тобой не случится =Наша Планета (как и другие Планеты, Галактики, Вселенные) - это частица Божественного Пространства = "Не сумма знаний, а "правильный образ мышления" и нравственное воспитание - вот Цель обучения" =Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты ошибёшься сам = Принятие самих себя и одобрение своих поступков — ключ к продолжительным переменам = "Причина нужна, чтобы быть несчастным; чтобы быть счастливым, причина не нужна" = Рано или поздно всё станет понятно: зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно = "Русский язык сохранил сакральное значение слов, пришедших из необозримо далёких времён" = Самопознание развивает проницательность, требует смелости и абсолютной честности= Секрет не в том, чтобы гоняться за бабочками: ухаживай за своим садом и они сами к тебе прилетят = Сначала создаётся направление, то есть вектор движения, а потом проявляется само движение = Стойте крепко, стойте крепче скалы! Огонь чудесный нагнетается крепостью Духа = Сторониться ситуации, вызывающей тревогу, - это, в целом, всегда логично и практично= Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша Жизнь имела смысл= Что такое "Три концентрических кольца"? - Бесконечность, Вечность, Всеобщность = Чтобы быть несчастным - нужна причина, чтобы быть счастливым - причина не нужна = Язык — не профессия, это средство связи - единственное надёжное средство связи с Миром.