Одно тело, два чемодана. Бросившие расчленённый багаж на Неве попались в Карелии

В Карелии задержана супружеская пара по подозрению в убийстве с расчленением в Санкт-Петербурге.В Карелии правоохранительные органы задержали семейную пару, подозреваемую в убийстве с расчленением, произошедшем в Санкт-Петербурге.
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