Умерла актриса Наталья Данилова – Варя Синичкина из фильма "Место встречи изменить нельзя"

По предварительной информации, причиной смерти стала тяжёлая болезнь.На 71-м году жизни скончалась русская актриса Наталья Данилова, которую миллионы зрителей знают и любят по роли младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в легендарном сериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".