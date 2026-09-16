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Царьград

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Умерла актриса Наталья Данилова – Варя Синичкина из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Умерла актриса Наталья Данилова – Варя Синичкина из фильма "Место встречи изменить нельзя"

По предварительной информации, причиной смерти стала тяжёлая болезнь.На 71-м году жизни скончалась русская актриса Наталья Данилова, которую миллионы зрителей знают и любят по роли младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в легендарном сериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

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