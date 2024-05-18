Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Kоническая Kапуста

Kоническая Kапуста

﻿﻿Кочанная капуста, кочанная капуста, шпицбуб, Brassica oleracea capitata. Рост: технологии и возможности Выращивание этого вида капусты ничем не отличается от выращивания его родственницы – белокочанной капусты.

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