Крупнейшие в НАТО учения по десантированию закончились вызовом спасателей Службу спасения пришлось вызывать командованию проходивших в Бельгии крупнейших уче.
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