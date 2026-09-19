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"Мышление криминалиста": профессор МГУ рассказал о современных подходах юридической науки

"Мышление криминалиста": профессор МГУ рассказал о современных подходах юридической науки

Игорь Комаров поделился со студентами ценными знаниями В Алтайский государственный университет с лекцией приехал его выпускник — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ Игорь Комаров.

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