“Реинкарнация”? Создатель Nier: Automata в соцсетях намекает на продолжение игры Н...

“Реинкарнация”? Создатель Nier: Automata в соцсетях намекает на продолжение игрыНе так давно в сети стали активно обсуждать вероятность скорого анонса долгожданного продолжения стильного экшена Nier: Automata от Square Enix и эксцентричного геймдизайнера Ёко Таро.