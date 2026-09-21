В Москве предложили наделить цифровые платформы функциями налоговых агентов

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко предложила наделить цифровые платформы функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически удерживали налоги с доходов исполнителей и перечисляли их напрямую в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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