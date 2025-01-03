В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил предпринимателя в магазине

В Чувашии полицейские задержали мужчину, который застрелил местного предпринимателя. Как сообщает ТАСС, вечером 2 января мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, в одном из магазинов подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина.
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