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Умер автор шпионских романов Джек Хиггинс

Умер автор шпионских романов Джек Хиггинс

Британский писатель, автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс (наст. имя — Гарри Паттерсон) умер на 93 году жизни в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш, сообщило агентство "Пи-эй" , ссылаясь на издательство HarperCollins.

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