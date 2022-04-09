Умер автор шпионских романов Джек Хиггинс

Британский писатель, автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс (наст. имя — Гарри Паттерсон) умер на 93 году жизни в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш, сообщило агентство "Пи-эй" , ссылаясь на издательство HarperCollins.