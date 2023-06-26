Скут Хендерсон постеснялся звонить Стефу Карри во время драфта

Защитник Скут Хендерсон был выбран на драфте-2023 «Портлендом» под 3-м номером. Во время церемонии журналист попросил Хендерсона назвать самого известного человека в его записной книжке, будущий новичок сказал, что это Стефен Карри из «Голден Стэйт».
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