Скут Хендерсон постеснялся звонить Стефу Карри во время драфта

Защитник Скут Хендерсон был выбран на драфте-2023 «Портлендом» под 3-м номером. Во время церемонии журналист попросил Хендерсона назвать самого известного человека в его записной книжке, будущий новичок сказал, что это Стефен Карри из «Голден Стэйт».