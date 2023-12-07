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Царьград

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Учёные нашли лекарство, наносящее мощный удар по раку поджелудочной железы

Учёные нашли лекарство, наносящее мощный удар по раку поджелудочной железы

В ТАСС рассказали о новых противораковых лекарствахПресс-служба американского Института Солка рассказала, что учёным наконец-то удалось установить, как можно ослабить фиброзную ткань, окружающую опухоли в поджелудочной железе.

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