Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Юрист Геррейру: украинцы в Европе пишут ложные доносы на русских, чтобы создать им проблемы

Юрист Геррейру: украинцы в Европе пишут ложные доносы на русских, чтобы создать им проблемы

Португальский адвокат уже вёл дела граждан России, задержанных по "необъяснимым причинам".Украинцы, проживающие в странах Евросоюза, целенаправленно обвиняют граждан России в преступлениях для создания им сложностей с законом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии