Португальский адвокат уже вёл дела граждан России, задержанных по "необъяснимым причинам".Украинцы, проживающие в странах Евросоюза, целенаправленно обвиняют граждан России в преступлениях для создания им сложностей с законом.
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