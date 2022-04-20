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Рангник после 0:4: «У «Ливерпуля» 25 болидов «Формулы-1» в составе. За 6 лет с Клоппом они создали качественную команду»

Ральф Рангник назвал футболистов «Ливерпуля» болидами «Формулы-1». В матче 30-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

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