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Петербургский дневник

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Диетолог Шкитин назвал плотный завтрак возможностью для организма сжечь калории

Рекомендация основана на особенностях работы пищеварительной системы Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал РИА Новости, почему многие специалисты советуют начинать утро с плотного завтрака.

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