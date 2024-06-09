Роспотребнадзор: в 2023 году в РФ выросла заболеваемость корью и коклюшем

Количество случаев заражения рядом инфекций в РФ заметно увеличилось в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на ежегодный доклад Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
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