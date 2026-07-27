С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей

Московская прокуратура обратилась в краснодарский суд с взысканием 90 миллионов рублей с бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по южному федеральному округу (ЮФО) Адама Яхутля.
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