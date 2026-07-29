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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА о возможной продаже части прав на ЧМ: «ФИФА не может продолжать использовать футбол, чтобы обогащать себя и своих друзей. Ее схема сталкивается с сопротивлением»

УЕФА выпустил новое заявление касательно планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

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